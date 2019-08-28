https://news.day.az/society/1151208.html В Лянкяране автобус упал в ущелье, есть погибший, десятки пострадавших - ФОТО
В Лянкяране автобус упал в ущелье, есть погибший, десятки пострадавших - ФОТО
Один человек погиб и 24 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Лянкаранском районе Азербайджана.
"В результате ДТП в Лянкаранском районе один человек погиб и 24 получили травмы различной тяжести. Пострадавшие размещены в Центральной районной больнице. 23 человека находятся в травматологическом отделении, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации", - сообщает минздрав Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Согласно полученной информации, пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье. В результате водитель скончался на месте происшествия.
Фото: АПА
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