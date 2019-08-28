Определились личности погибшего водителя и пострадавших пассажиров перевернувшегося автобуса в Лянкяране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате ДТП погиб водитель автобуса - Алемдар Шахвали оглу Агаев 1957 г.р.

Еще 22 человека получили различные травмы:

Рафига Агаева Мири гызы (1949 г.р.)

Раиса Садыгова Джанали гызы (1957 г.р.)

Миралам Гулиев Балоглан оглу (1957 г.р.)

Айтекин Гасымова Исаг гызы (1964 г.р.)

Адиля Рагимова Мамедага гызы (1964 г.р.)

Судаба Мурадова Мухтар гызы (1972 г.р.)

Шоля Ибрагимова Филага гызы (1972 г.р.)

Марьям Агаева Мазахир гызы (1974 г.р.)

Парвана Сейфуллаева Вахаб гызы (1977 г.р.)

Севиндж Агаева Велиага гызы (1978 г.р.)

Севда Юсубова Ширали гызы (1981 г.р.)

Хафиз Агаев Аллахверди оглу (1982 г.р.)

Кифаят Мурадова Хейрулла гызы (1983 г.р.)

Гойчек Алиева Мехрали гызы (1984 г.р.)

Шафаг Заманова Джасаил гыз (1990 г.р.)

Милана Джафарли Гылман гызы (1997 г.р.)

Сабина Гусейнова Ризван гызы (2001 г.р.)

Севгия Агаева Азим гызы (2001 г.р.)

Ульвия Агаева Азим гызы (2004 г.р.)

Айджан Юсубова Магеррам гызы (2006 г.р.)

Рахим Ибрагимов Шаммед оглу (2008 г.р.)

Юсиф Новрузов Замин оглу (2013 г.р.)

Минздрав также распространил информацию в связи с ДТП с автобусом в Лянкяране, согласно которой водитель погиб на месте ДТП, еще 24 человека доставлены в Лянкяранскую райбольницу. 23 пострадавших помещены в отделение травматологии, еще одна женщина в тяжелом состоянии - в реанимацию.

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