Определились личности погибшего водителя и пострадавших пассажиров перевернувшегося автобуса в Лянкяране.  

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате ДТП погиб водитель автобуса - Алемдар Шахвали оглу Агаев 1957 г.р.

Еще 22 человека получили различные травмы:

  • Рафига Агаева Мири гызы (1949 г.р.)
  • Раиса Садыгова Джанали гызы (1957 г.р.)
  • Миралам Гулиев Балоглан оглу (1957 г.р.)
  • Айтекин Гасымова Исаг гызы (1964 г.р.)
  • Адиля Рагимова Мамедага гызы (1964 г.р.)
  • Судаба Мурадова Мухтар гызы (1972 г.р.)
  • Шоля Ибрагимова Филага гызы (1972 г.р.)
  • Марьям Агаева Мазахир гызы (1974 г.р.)
  • Парвана Сейфуллаева Вахаб гызы (1977 г.р.)
  •  Севиндж Агаева Велиага гызы (1978 г.р.)
  •  Севда Юсубова Ширали гызы (1981 г.р.)
  •  Хафиз Агаев Аллахверди оглу (1982 г.р.)
  •  Кифаят Мурадова Хейрулла гызы (1983 г.р.)
  •  Гойчек Алиева Мехрали гызы (1984 г.р.)
  •  Шафаг Заманова Джасаил гыз (1990 г.р.)
  •  Милана Джафарли Гылман гызы (1997 г.р.)
  •  Сабина Гусейнова Ризван гызы (2001 г.р.)
  •  Севгия Агаева Азим гызы (2001 г.р.)
  •  Ульвия Агаева Азим гызы (2004 г.р.)
  •  Айджан Юсубова Магеррам гызы (2006 г.р.)
  •  Рахим Ибрагимов Шаммед оглу (2008 г.р.)
  •  Юсиф Новрузов Замин оглу (2013 г.р.)

Минздрав также распространил информацию в связи с ДТП с автобусом в Лянкяране, согласно которой водитель погиб на месте ДТП, еще 24 человека доставлены в Лянкяранскую райбольницу. 23 пострадавших помещены в отделение травматологии, еще одна женщина в тяжелом состоянии - в реанимацию.   

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!