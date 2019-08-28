https://news.day.az/society/1151211.html Обнародованы имена пострадавших при жутком ДТП в Лянкяране
Обнародованы имена пострадавших при жутком ДТП в Лянкяране
Определились личности погибшего водителя и пострадавших пассажиров перевернувшегося автобуса в Лянкяране.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате ДТП погиб водитель автобуса - Алемдар Шахвали оглу Агаев 1957 г.р.
Еще 22 человека получили различные травмы:
- Рафига Агаева Мири гызы (1949 г.р.)
- Раиса Садыгова Джанали гызы (1957 г.р.)
- Миралам Гулиев Балоглан оглу (1957 г.р.)
- Айтекин Гасымова Исаг гызы (1964 г.р.)
- Адиля Рагимова Мамедага гызы (1964 г.р.)
- Судаба Мурадова Мухтар гызы (1972 г.р.)
- Шоля Ибрагимова Филага гызы (1972 г.р.)
- Марьям Агаева Мазахир гызы (1974 г.р.)
- Парвана Сейфуллаева Вахаб гызы (1977 г.р.)
- Севиндж Агаева Велиага гызы (1978 г.р.)
- Севда Юсубова Ширали гызы (1981 г.р.)
- Хафиз Агаев Аллахверди оглу (1982 г.р.)
- Кифаят Мурадова Хейрулла гызы (1983 г.р.)
- Гойчек Алиева Мехрали гызы (1984 г.р.)
- Шафаг Заманова Джасаил гыз (1990 г.р.)
- Милана Джафарли Гылман гызы (1997 г.р.)
- Сабина Гусейнова Ризван гызы (2001 г.р.)
- Севгия Агаева Азим гызы (2001 г.р.)
- Ульвия Агаева Азим гызы (2004 г.р.)
- Айджан Юсубова Магеррам гызы (2006 г.р.)
- Рахим Ибрагимов Шаммед оглу (2008 г.р.)
- Юсиф Новрузов Замин оглу (2013 г.р.)
Минздрав также распространил информацию в связи с ДТП с автобусом в Лянкяране, согласно которой водитель погиб на месте ДТП, еще 24 человека доставлены в Лянкяранскую райбольницу. 23 пострадавших помещены в отделение травматологии, еще одна женщина в тяжелом состоянии - в реанимацию.
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