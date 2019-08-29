Сегодня завершается регистрация абитуриентов, принятых в колледжи Азербайджана на базе полного среднего образования (11 лет). Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Сегодня до 17:00 абитуриенты должны пройди регистрацию, представив свои документы в учебное заведение, в которое поступили.

Со списком документов можно ознакомиться в этом же учебном заведении.

Непрохождение регистрации в указанный срок расценивается как отказ от зачисления по соответствующей специальности, и приказ о приеме абитуриента не направляется в учебное заведение.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!