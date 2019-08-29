https://news.day.az/society/1151249.html К сведению поступивших в колледжи
К сведению поступивших в колледжи
Сегодня завершается регистрация абитуриентов, принятых в колледжи Азербайджана на базе полного среднего образования (11 лет). Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Сегодня до 17:00 абитуриенты должны пройди регистрацию, представив свои документы в учебное заведение, в которое поступили.
Со списком документов можно ознакомиться в этом же учебном заведении.
Непрохождение регистрации в указанный срок расценивается как отказ от зачисления по соответствующей специальности, и приказ о приеме абитуриента не направляется в учебное заведение.
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