Азербайджанский институт теологии перевел Конституцию Азербайджана на персидский язык. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на институт.

Перевод сделан преподавателем института, доктором философии Аледдином Меликовым.

Предисловие написано ректором института, доктором философии по теологии Джейхуном Мамедовым, говорится в сообщении.

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