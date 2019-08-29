https://news.day.az/society/1151300.html Конституцию Азербайджана перевели на персидский язык
Конституцию Азербайджана перевели на персидский язык
Азербайджанский институт теологии перевел Конституцию Азербайджана на персидский язык. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на институт.
Перевод сделан преподавателем института, доктором философии Аледдином Меликовым.
Предисловие написано ректором института, доктором философии по теологии Джейхуном Мамедовым, говорится в сообщении.
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