https://news.day.az/society/1151353.html В Азербайджане за нарушения закроют десятки объектов По результатам мониторингов, проведенных до настоящего времени в Баку, за загрязнение моря были оштрафованы 44 юридических и физических лица.
В Азербайджане за нарушения закроют десятки объектов
По результатам мониторингов, проведенных до настоящего времени в Баку, за загрязнение моря были оштрафованы 44 юридических и физических лица. Об этом сказала пресс-секретарь минэкологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, в суды предприняты обращения о прекращении деятельности 23 объектов, владельцам которых были ранее сделаны неоднократные предупреждения, 165 объектам направлены обязательные к исполнению предписания.
Ибрагимова отметила, что предотвращение загрязнения Каспийского моря является одной из главных задач, и этот вопрос и впредь будет находиться в центре внимания.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре