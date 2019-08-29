Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером местами возможны дожди, умеренный северо-восточный ветер. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем - 23-26, в Баку ночью - 19-21, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

В северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, кое-где ливни и град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 17-22, днем 28-33, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеочувствительных людей.

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