Согласно результатам последних мониторингов, проведенных на побережье в азербайджанском секторе Каспия, очистные сооружения используют центры отдыха "Təhsil", "Elfaro", "Oberluks", "Palma", "Atlant" и "Liverin" на северном побережье и "Dostluq", "Ramada" - на пляже "Шихово". Об этом сказал начальник Управления Комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов Арастун Гасанов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, все остальные объекты продолжают загрязнять Каспий.

"Очистка сточных вод - одно из основных требований. Призываем все объекты отказаться от примитивных и устаревших методов и использовать современные технологии. Также призываем к активному решению проблем в этой сфере муниципалитеты, местные исполнительные органы", - сказал Гасанов.

Завотделом минэкологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров отметил, в свою очередь, что сточные воды большинства жилых массивов вдоль Каспийского побережья продолжают без очистки сливаться в море через Говсанский канал и другие источники. "Считаю, что для пресечения этих негативных явлений и решения проблем, существующих в данной сфере, необходимо усилить общественный контроль", - сказал он.

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