Каждый человек относится к религии по-своему. Для кого-то религия - вопрос духовности, для другого - права, для других - свобода совести, образ жизни или вопрос шариата.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмайлов на конференции "Религиозные структуры и НПО: организация и значимость совместной деятельности", организованной совместно с Госкомитетом и Советом государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана.

По его словам, соответствующие государственные структуры обязаны создавать необходимые условия для всех граждан.

"К сожалению, наше общество тревожит не только религиозный радикализм. Есть и другие вопросы, которые под прикрытием религии. Например, противопоставление национального и религиозного самосознания, национальной идентификации азербайджанцев и ислама, или же попытки ведения вредной пропаганды вразрез со светскими принципам, под прикрытием религии", - сказал Исмайлов.

По словам зампредседателя, такие группы действуют в зарубежных странах. В основном этот процесс наблюдается в Facebook, где азербайджанцы наиболее активны.

"Мы очень хотели бы, чтобы общество, общественные группы вели обсуждения, активно действовали, с тем, чтобы противостоять им", - подчеркнул представитель комитета.

Он добавил, что в направлении решения этих вопросов уже подготовлен ряд совместных проектов, ведется успешная деятельность.

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