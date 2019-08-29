Баку входит в десятку городов, которые израильтяне чаще всего посещали в период с января по июль 2019 года, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по туризму со ссылкой на еженедельную израильскую газету "Ynet".

Как говорится в сообщении, Баку находится в ТОП-10 городов, которые граждане Израиля посещали за указанный период на 29% больше в сравнении с 2018 годом.

В ТОП-10 также города России, Грузии, Болгарии, Кипра и Греции.

Отметим, что с начала года Азербайджанское бюро по туризму реализует кампанию для израильских туристов, делится информацией в соцсетях и проводит рекламную политику для израильского рынка.

В 2018 году число израильтян, посетивших Азербайджан, составило 40 082, а с января по июль этого года - 24 464 человек.

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