Завершается реконструкция автодорог Гёранбой-Гёран (13 км), Гёранбой-Тертер (7,6 км), Гёранбой-Борсунлу (15,1), Гюрзаллар-Рус-Бориси (2 км) основной автомобильной дороги Гызылгаджилы-Гёранбой-Гёран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу, а также въездных дорог (2,3 км) в село Газанбулаг. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность основной дороги 40 км.

На завершающем этапе проекта планируется строительство шести автобусных остановок, установка 257 дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Реконструкция обеспечит комфортное передвижение 32 тысяч человек 15 населенных пунктов и выезд на автомагистраль М2 Баку-Алят-Газах-госграница Грузии.

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