Сотрудники Бакинского городского управления Государственной дорожной полиции задержали водителя, совершавшего хулиганские действия на территории города.

Как сообщает Avtosfer.az, водитель автомобиля марка "Нива" с номерным знаком 99-RT- 100 Руфат Мустафазаде совершал опасные маневры на проспекте Нефтяников, передает Day.Az со ссылкой нa oxu.az.

Он был задержан старшим инспектором Полка дорожно-патрульной службы Фаризом Алиевым.

Сообщается, что сидевшие в другом автомобиле девушки сняли действия Р.Мустафазаде на камеру и выложили в соцсетях.

Кадры, снятые камерой Автоматизированного центра управления "Безопасный город" МВД, а также другие материалы были направлены в Сабаильский районный суд.

Решением суда 17-летний Руфат Мустафазаде был оштрафован на 800 манатов. Отметим, что водительских прав у него нет.

Мустафазаде заявил, что сожалеет о содеянном.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!