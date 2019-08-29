В Баку автохулиган хотел впечатлить девушек и поплатился - ВИДЕО
Сотрудники Бакинского городского управления Государственной дорожной полиции задержали водителя, совершавшего хулиганские действия на территории города.
Как сообщает Avtosfer.az, водитель автомобиля марка "Нива" с номерным знаком 99-RT- 100 Руфат Мустафазаде совершал опасные маневры на проспекте Нефтяников, передает Day.Az со ссылкой нa oxu.az.
Он был задержан старшим инспектором Полка дорожно-патрульной службы Фаризом Алиевым.
Сообщается, что сидевшие в другом автомобиле девушки сняли действия Р.Мустафазаде на камеру и выложили в соцсетях.
Кадры, снятые камерой Автоматизированного центра управления "Безопасный город" МВД, а также другие материалы были направлены в Сабаильский районный суд.
Решением суда 17-летний Руфат Мустафазаде был оштрафован на 800 манатов. Отметим, что водительских прав у него нет.
Мустафазаде заявил, что сожалеет о содеянном.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре