По результатам прошедшего в Азербайджане конкурса по приему учителей на работу, до трех тысяч учителей приняты на работу на постоянной основе. Оставшиеся вакантные места представлены на конкурсе для дополнительного распределения.

Об этом сказал заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства образования Мурад Джамалзаде, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в этом году в экзаменах по приему учителей на работу приняли участие свыше 41 тысячи человек. Для участия на этапе собеседования отобраны 3 728 кандидатов.

"Из них 3180 уже участвовали в собеседованиях. Согласно результатам, опубликованным вчера, уведомления об успешном прохождении собеседования отправлены более чем трем тысячам кандидатов", - сказал Джамалзаде.

Он отметил, что в этом году на конкурс было вынесено 7 310 вакантных мест, из которых 4 011 мест все еще свободны.

"Сегодня до четырех тысяч кандидатов прошли регистрацию и подтвердили свои заявки для участия в дополнительном распределении по оставшимся вакантным местам. Но число кандидатов, не подтвердивших свои заявки больше. Процесс завершится сегодня в полночь. Завтра в течение дня будет осуществлено электронное распределение, и на личные страницы кандидатов будет отправлена информация о результатах", - подытожил Джамалзаде.

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