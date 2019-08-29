Недалеко от города Худат Хачмазского района произошел пожар на скошенном пшеничном поле.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), передает Day.Az.

Сообщается, что на горячую телефонную линию "112" МЧС поступило сообщение о пожаре на скошенном пшеничном поле недалеко от города Худат Хачмазского района. К тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Работы по тушению огня продолжаются.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

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