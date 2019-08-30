Пострадавшая 28 августа в тяжелом ДТП в Лянкяране с участием автобуса "ПАЗ", 42-х летняя женщина доставлена санитарной авиацией из Центральной районной больницы Лянкярана в Республиканскую больницу нейрохирургии в Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Как говорится в сообщении ведомства, женщина, состояние которой расценивается как тяжелое, и помещенная в реанимационное отделение, была сразу же прооперирована. В данный момент в Центральной районной больнице Лянкярана продолжается лечение четверых пострадавших в ДТП, состояние которых расценивается как средней тяжести, но стабильное.

Отметим, что 28 августа в 18:40 в РОП города Лянкяран поступила информация о том, что потерпевший аварию в условиях бездорожья в высокогорной местности автобус марки "ПАЗ" (43-BA-455), принадлежал и управлялся жителем села Белитон Агаевым Алемдаром Шавели оглу. Во время подъема по грунтовой дороге в высокогорной местности произошла техническая неисправность, вследствие чего водитель потерял управление, и автобус стал съезжать назад, упав в результате во двор частного дома.

Как сообщили ранее минздраве, состояние одной из женщин (42 года) расценивалось как критическое. Она получила открытую черепно-мозговую травму, и находилась в коме.

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