https://news.day.az/society/1151601.html Дерзкое ограбление в Баку
Дерзкое ограбление в Баку
В Низаминском районе произошло разбойное нападение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент был зарегистрирован на проспекте Караева.
К переходящему проспект, Маилу Самедову (1967 г.р), подошел неизвестный и прыснув ему в глаза слезоточивым газом, сбежал, прихватив из его кармана 2800 долларов США.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 181 УК.
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