https://news.day.az/society/1151647.html В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина - ФОТО В селе Мейсери Шамахинского района 30-31 августа проходит Азербайджанский фестиваль винограда и вина.
В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина - ФОТО
В селе Мейсери Шамахинского района 30-31 августа проходит Азербайджанский фестиваль винограда и вина, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Мероприятие организовано на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары".
Фестиваль проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева совместно с министерством сельского хозяйства, Исполнительной властью Шамахинского района, Общественным объединением "Региональное развитие", Государственным агентством по туризму и Азербайджанским национальным музеем ковра.
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