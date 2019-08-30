https://news.day.az/society/1151685.html В Азербайджане тысячи учителей приняли участие в выборе дополнительных вакансий
В Азербайджане тысячи учителей приняли участие в выборе дополнительных вакансий
В Азербайджане завершился выбор вакансий по дополнительному замещению в рамках конкурса, проведенного по приему на работу учителей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.
В этом туре подтвердили электронные заявления и приняли участие 5 190 кандидатов.
Результаты электронного замещения лиц, подтвердивших свои заявления, отправлены на личные страницы кандидатов. Во время электронного замещения будет проведено собеседование с кандидатами, завоевавшими право занять вакантные места. Прошедшие собеседование будут приняты на работу по бессрочному договору.
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