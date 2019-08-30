Момент тяжелого ДТП в Баку попал на камеру видеонаблюдения.



Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на avtosfer.az, на проспекте Гейдара Алиева, рядом со зданием БТА, водитель автомобиля марки Audi потерял управление и въехал в фонарный столб, передает Day.Az.



В результате удара водительская дверь автомобиля не открылась. Водитель-женщина, не долго думая, вышла из машины, разбив стекло переднего пассажирского сидения. Женщина сразу же открыла заднюю дверь автомобиля, чтобы спасти сидевших в салоне детей.



Таким образом, благодаря своевременно принятому решению женщины и ее умелым действиям, удалось предотвратить получение детьми серьезных телесных повреждений.

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