В Азербайджане 2 сентября пройдут собеседования в связи с дополнительным замещением вакантных мест в рамках конкурса по приему на работу учителей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Информация об этом уже отправлена на личные страницы кандидатов

Собеседования будут проходить в 202-й бакинской школе.

Кандидатам, которые придут на собеседование, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность, оригинал документа об образования и приложений к нему.

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