https://news.day.az/society/1151713.html В Азербайджане пройдут собеседования с кандидатами в учителя
В Азербайджане пройдут собеседования с кандидатами в учителя
В Азербайджане 2 сентября пройдут собеседования в связи с дополнительным замещением вакантных мест в рамках конкурса по приему на работу учителей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.
Информация об этом уже отправлена на личные страницы кандидатов
Собеседования будут проходить в 202-й бакинской школе.
Кандидатам, которые придут на собеседование, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность, оригинал документа об образования и приложений к нему.
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