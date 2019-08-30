В селе Мейсери Шамахинского района 30-31 августа проходит первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары".

Day.Az со ссылкой на Trend представляет интересные моменты с I фестиваля винограда и вина в утренние часы.

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