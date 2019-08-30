https://news.day.az/society/1151754.html Лучшие кадры с I Азербайджанского фестиваля винограда и вина в Шамахы - ФОТО В селе Мейсери Шамахинского района 30-31 августа проходит первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина.
Лучшие кадры с I Азербайджанского фестиваля винограда и вина в Шамахы - ФОТО
В селе Мейсери Шамахинского района 30-31 августа проходит первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Мероприятие организовано на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары".
Day.Az со ссылкой на Trend представляет интересные моменты с I фестиваля винограда и вина в утренние часы.
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