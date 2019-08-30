Обнародован прогноз погоды на сентябрь.

Как сообщили ONA в МЭПР, ожидается, что в сентябре среднемесячная температура воздуха будет соответствовать показателю климатической нормы с небольшим положительным отличием, передает Day.Az.

Ожидается неравномерное распределение осадков на территории страны. В некоторых низменных районах, в ряде северных и западных районов ожидается превышение нормы. В первой и второй декаде возможно преобладание нестабильных погодных условий.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура средняя месячная температура составит 22-25 градусов тепла (ночью 17-22, днем 26-31, временами 33-36 градусов тепла), что близко к климатической норме и на 3 градуса выше.

Ожидается, что ежемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 12-23 мм).

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