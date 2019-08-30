В Товузском районе собака напала на ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в селе Донюк Гырыглы.

Нападению животного подвергся 7-летний житель села Мамедов Эльхан Орхан оглу.

Пострадавший мальчик госпитализирован, состояние средней тяжести.  

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