https://news.day.az/society/1151879.html В Товузе собака покусала ребенка - ФОТО
В Товузе собака покусала ребенка - ФОТО
В Товузском районе собака напала на ребенка.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в селе Донюк Гырыглы.
Нападению животного подвергся 7-летний житель села Мамедов Эльхан Орхан оглу.
Пострадавший мальчик госпитализирован, состояние средней тяжести.
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