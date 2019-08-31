В Билясуваре произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погибли 3 человека, еще четверо пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зарегистрирована на билясуварском участке нового автомобильного шоссе Алят-Астара.

По сообщению, автомобиль марки Hyundai потерял управление и перевернулся. В результате двое из семи находящихся в автомобиле лиц погибли на месте происшествия - 15-летний Гусейнов Рияд Чингиз оглу и 13-летний Фараджзаде Сафар Фарадж оглу. Одна из пострадавших, 33-летняя Гусейнова Гюнель Исмаил гызы скончалась в Джалибадской центральной больнице.

Пострадавшие в результате ДТП Фараджзаде Нигяр Фарадж гызы и еще три человека, личности которых уточняются, помещены в Билясуварскую райбольницу.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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