В селе Мейсари Шамахинского района на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары" состоялось грандиозное открытие первого Азербайджанского фестиваля винограда и вина, передает Day.az со ссылкой Trend. Фестиваль проходит 30-31 августа при поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерства сельского хозяйства, исполнительной власти Шамахинского района, Общественного объединения "Региональное развитие", Государственного агентства по туризму и Азербайджанского национального музея ковра.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Анар Алакбаров, министр сельского хозяйства Инам Керимов, глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов, виноделы, бизнесмены, представители госструктур и зарубежные эксперты, представители общественности и молодежных организаций.

На открытии праздничного вечера выступившие глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов и министр сельского хозяйства Инам Керимов отметили значимость проведения фестиваля, подчеркнув, что развитие виноградарства и виноделия в Азербайджане связано с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева, особое внимание этой сфере уделяется Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Государственная программа по развитию виноградарства в Азербайджанской Республике в 2012-2020 способствует стимулированию развития виноградарства в стране для более полного удовлетворения спроса населения на абсолютно новые и качественные столовые сорта винограда, улучшения сырьевого обеспечения винодельческих предприятий и предприятий по переработке винограда, а также для увеличения экспорта винной и виноградной продукции.



Председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов отметил, что проведение фестиваля направлено на поощрение местного производства винограда и вина, роста экспортного потенциала винной продукции, донесение до широкой общественности истории виноделия в Азербайджане.

На протяжении многих веков именно виноградарство в Азербайджане являлось ведущей отраслью земледелия и основным источником экономического благосостояния народа.

Интересный факт из истории. Когда войска Александра Македонского осадили окрестности города Барда, по договору с правительницей Нушабой часть налога, взимаемого с местного населения, была заменена вином. Купцы, путешественники вывозили самые лучшие сорта винограда в дальние страны. Географ-путешественник Адам Олеарий пишет, что первые кусты винограда в Астрахань привезли азербайджанские купцы, а точнее купцы из Ширвана. В своих воспоминаниях об Азербайджане он описал выращиваемые здесь разновидности и указал на наличие около 600 сортов винограда.

В 80-х годах прошлого века до 40 процентов доходов бюджета республики обеспечивались за счет виноградарства и виноделия. В тот период с виноградных плантаций площадью 254 тысячи гектаров было собрано 2 миллиона 164 тысячи тонн урожая. Это было равно 30 процентам винограда, производимого в СССР. Виноградари Азербайджана вывели множество ценных сортов, каждый из которых был приспособлен к особенностям почвы и климата отдельных зон республики. Эти сорта получили названия по различным качествам: по цвету (черный, белый, желтый, сарыгиля, фиолетовый, гек гезендан, карасерме и т.д.), по качеству, вкусу, аромату (гилаби, кишмиши, шекери, тембеи, ширеи, керимгянди), виду и величине ягоды (гушурен, мисгалы, тюлкюгуйругу, девегюзу, тулегюзу, кеси мемеси-инекемджеи, гялинбармаги-хатынбармагы), плотности кожицы (даш изюм, галынгабыг, назикгабыг), величине семян и форме гроздьев (саплалурмаз, хачабаш, бенди, теберзе). Названия некоторых сортов произошли от названий местностей, например: "бейлагани", "тебризи", "шабраны", "дербенди", "ордубади", "ширваншахи", "татлы", "меренди", "медресе", "шахтахты" и т.д. Некоторые же сорта винограда прославили селекционеров: "Халили", "Гусейни", "Аскери", "Сакина ханум", "Мухтары", "Агадаи", "Мелеи" и др. А Шамаха стала одним из крупнейших виноградарских районов Азербайджана. Впоследствии известная антиалкогольная компания, распад Советского Союза и кризис в начале 1990-х годов, фактически разрушили виноградарство. Восстановление и развитие этой доходной отрасли в на протяжении многих лет находится в центре внимания государства.

Поэтому проведение фестиваля стала важным событием в истории развития виноградарства и виноделия. Праздничный вечер продолжился концертной программой с участием народных артистов Самира Джафарова и Айгюн Кязымовй, заслуженного артиста Салима Аббасова, танцевальной группы "Мирвари" и ритм-группы "Натиг", гости вместе, взявшись за руки, пошли вереницей под ритмы народного танца "Яллы". Вечер продолжился парадом с участием танцоров и нагаристов, а также оркестра духовых инструментов, фигур и кукол, являющихся эмблемами фестиваля. Гостей встречали связанные с виноделием различные персонажи в красочных нарядах.

В дни фестиваля организованы различные просветительские и развлекательные мероприятия, посвященные темам выращивания винограда, виноделия, туристического потенциала страны. Для участников организованы лекция по истории виноделия в Азербайджане, семинар, посвященный мотивам винограда и вина в азербайджанском ковроткачестве, "круглый стол" по проблемам, существующим в винодельческой сфере, направлениям развития и вопросам выхода местной винодельческой продукции на зарубежные рынки.

На территории, которая украшена инсталляциями и различными декорациями, функционируют дегустационные павильоны местных виноделов, а также гастрономические и этно-зоны. Здесь представлены образцы различных видов народного творчества отдельных регионов Азербайджана - медного ремесла, ковроткачества, шебеке, гончарного дела, процесс их изготовления, культура национальной кухни и музыка.

Участвующие в мероприятии виноделы выступают с презентациями о своих предприятиях, представляют на дегустацию свою продукцию. На территории также организована ярмарка сельскохозяйственной продукции, курсы сомелье с участием международных и местных экспертов. Дети участников фестиваля могут интересно провести время в развлекательной зоне. Здесь они могут посетить мини-зоопарк, принять участие в различных викторинах.

И еще интересный факт. Фильм "Укрощение строптивого" многим запомнился кадром, где Адриано Челентано, танцуя, давит ногами виноград, и возможность сделать это представится и участникам фестиваля. Огромные бутыли на территории олицетворяют продукцию каждого из местных виноделов, участвующих в фестивале. Кроме того, бутылка вина станет на мероприятии и объектом творчества - участникам предоставлена возможность раскрасить бутылки.

На озере, расположенном на территории комплекса, организовано световое шоу, на парусной яхте исполняются музыкальные образцы. Участникам также представлены различные музыкальные номера с винными бокалами.

В рамках фестиваля будут также проведены концертные программы с участием народного артиста Фаига Агаева, заслуженного артиста Мири Юсифа и других известных мастеров искусств и групп, организованы дискотеки, под открытым небом будут продемонстрированы фильмы о виноделии.

В рамках фестиваля также организованы ночные туры в Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, а также поездки в село Лагидж Исмаиллинского района, дегустационные туры в винодельческие хозяйства Шамахинского, Исмаиллинского, Агсуинского районов.

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