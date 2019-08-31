Состояние 62-летнего мужчины, из-за которого в Волгограде этой ночью экстренно приземлился самолет рейса "Баку-Москва", средней тяжести, но стабильное, передает Day.Az со ссылкой на v102.ru.

Как сообщили в администрации Волгоградской области, после оказания первой помощи и обследования его перевели в кардиологическое отделение 25-й больницы скорой медицинской помощи, куда его госпитализировали сразу после приземления самолета.

Изначально была информация, что мужчина является гражданином Германии. Однако сейчас установлено, что он гражданин Азербайджана.

Напомним, что за эту ночь в аэропорту Волгограда совершили вынужденную посадку сразу три самолета. Два из-за состояния здоровья пассажиров, один - по техническим причинам. Все самолеты уже покинули Волгоград

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