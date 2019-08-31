https://news.day.az/society/1152065.html При поддержке Фонда Гейдара Алиева продолжается Азербайджанский фестиваль винограда и вина - ФОТО В селе Мейсари Шамахинского района продолжается Азербайджанский фестиваль винограда и вина.
При поддержке Фонда Гейдара Алиева продолжается Азербайджанский фестиваль винограда и вина - ФОТО
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерства сельского хозяйства, исполнительной власти Шамахинского района, Общественного объединения "Региональное развитие", Государственного агентства по туризму и Азербайджанского национального музея ковра в комплексе виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары" в селе Мейсари Шамахинского района продолжается Азербайджанский фестиваль винограда и вина.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
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