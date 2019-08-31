При поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерства сельского хозяйства, исполнительной власти Шамахинского района, Общественного объединения "Региональное развитие", Государственного агентства по туризму и Азербайджанского национального музея ковра в комплексе виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары" в селе Мейсари Шамахинского района продолжается Азербайджанский фестиваль винограда и вина.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

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