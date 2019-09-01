Сегодня Агентству международной информации Trend исполняется 24 года.

За эти годы агентство прошло путь от локальной медиаструктуры до признанного регионального информагентства. Сегодня Trend является поставщиком новостей с Южного Кавказа, Ирана, Турции и Центральной Азии.

Благодаря внедрению и использованию в подаче и распространении новостей самых передовых технологий, полностью соответствующих требованиям, которые предъявляются к деятельности ведущих транснациональных СМИ, Trend стало одним из самых цитируемых региональных информагентств в мировой информационной среде. Этому также способствует тот факт, что информационные продукты Trend доступны в самых авторитетных мировых базах данных с ограниченным доступом, где агрегируется информация от ведущей мировой прессы.

Одновременно необходимо отметить, что среди потребителей продукции агентства Trend - влиятельные международные компании, банки и организации.

Сотрудники агентства неоднократно удостаивались национальных и международных наград в области журналистики.

АМИ Trend является членом Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA), Всемирной газетной и информационно-издательской ассоциации (WAN-IFRA) и Всемирного конгресса информационных агентств (NAWC).

Коллектив Day.Az поздравляет своих коллег и желает им творческих успехов и хороших новостей!

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