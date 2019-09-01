Агентству международной информации Trend исполняется 24 года
Сегодня Агентству международной информации Trend исполняется 24 года.
За эти годы агентство прошло путь от локальной медиаструктуры до признанного регионального информагентства. Сегодня Trend является поставщиком новостей с Южного Кавказа, Ирана, Турции и Центральной Азии.
Благодаря внедрению и использованию в подаче и распространении новостей самых передовых технологий, полностью соответствующих требованиям, которые предъявляются к деятельности ведущих транснациональных СМИ, Trend стало одним из самых цитируемых региональных информагентств в мировой информационной среде. Этому также способствует тот факт, что информационные продукты Trend доступны в самых авторитетных мировых базах данных с ограниченным доступом, где агрегируется информация от ведущей мировой прессы.
Одновременно необходимо отметить, что среди потребителей продукции агентства Trend - влиятельные международные компании, банки и организации.
Сотрудники агентства неоднократно удостаивались национальных и международных наград в области журналистики.
АМИ Trend является членом Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA), Всемирной газетной и информационно-издательской ассоциации (WAN-IFRA) и Всемирного конгресса информационных агентств (NAWC).
Коллектив Day.Az поздравляет своих коллег и желает им творческих успехов и хороших новостей!
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