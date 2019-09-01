В январе-июле 2019 года перевозчики в Азербайджане обслужили 1 миллиард 121,4 миллиона пассажиров, что на 1,9 процента больше, чем за тот же период 2018 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 87,7 процента пассажиров были перевезены на автомобилях, 12 процентов - на метро, а остальные - другими видами транспорта.

983,7 миллиона пассажиров было перевезено автомобильным транспортом, который играет главную роль по объему перевозок в транспортном секторе, увеличившись на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



95,9 процента пассажиров воспользовались услугами автобусов, 4,1 процента - такси. Пассажирооборот же вырос на 2,2 процента.



Количество пассажиров, пользующихся услугами метро, сократилось на 0,4 процента до 134,4 миллиона.



Воздушным транспортом перевезен 1 миллион 856,2 тыс. человек, что на 8,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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