Первый заместитель генерального директора крупнейшего информагентства страны - о его 115 годах и об уникальных тассовцах.

ЧТО ЗНАЮТ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

- Когда готовитесь к интервью с зарубежным лидером - чувствуете за спиной мощь агенства?

- Имя ТАСС - ключ ко многим дверям. На самом высоком уровне. Наш бренд - в числе национальных достояний. Дело не только в цифре - 115 лет, но и в роли, которое сыграло агентство в истории страны.

- Ваш бренд хорошо знаком главным персонам мировой политики?

- За эти годы провели 400 бесед с президентами и премьерами. Легендарный экс-лидер Кубы Рауль Кастро много лет никому никаких интервью не давал. А когда всё же согласился побеседовать с вашим покорной слугой, он, тыча в меня своей знаменитой сигарой, спросил: "Знаешь, почему я тебе даю интервью? Потому что ты - ТАСС!". А наш корреспондент Александр Алексеев, когда к власти только пришли барбудос, оказался единственным советским человеком на Острове Свободы (позже там стал послом), переговоры которого с Фиделем и отчеты в Москву определили отношения СССР и Кубы.

ПЕРВЫЙ СНИМОК ГАГАРИНА

- Ваш фотокор снял Гагарина до его полета в космос?

- Да, и пленка ждала в сейфе, когда Гагарин вернется на землю! А наша легенда Николай Железнов не только телеграфировал с Байконура, но и примчался в Москву, чтобы прибытие Гагарина в столицу было на ленте. Его снабдили в редакции мешочком с двухкопеечными монетами. И дядя Коля бежал по Ленинскому проспекту от будки к будке телефонной и передавал репортаж о проезде кортежа с первым космонавтом по Москве.



Фото Гагарина и сообщение о его полете на обложке "КП" от 13 апреля 1961 года - дело рук тассовцев.

- Но ТАССовцев не знают по именам, в отличие от коллег из электронных и печатных СМИ...

- В информагентствах судьба журналиста - быть безымянным. "Передает ТАСС" - а имена остаются за скобками, это обидно. Журналистский талант требует признания. И мы сейчас только приветствуем, когда наши тассовцы выступают с развернутыми обзорами, под которыми уже стоит их фамилии.

- Журналист ТАСС - высокая каста?

- Тассовец в одном слове - это профессионал. Произошла смена поколений, но наши люди остаются гордостью журналистики. Зарубежные собкоры, на мой взгляд, лучшие в своей сфере. Андрей Кириллов и Василий Головнин - руководители наших представительств в Пекине и в Токио. Их коллеги Илья Дмитрячев в Лондоне и Дмитрий Кирсанов в Вашингтоне. Зимою не стало блистательного собкора в Риме Алексея Букалова. Он открыл миру пушкинскую Италию, сопровождал трех римских пап, входя в самый близкий пул Ватикана. Его сменила замечательная Вера Щербакова.

В ЧЕМ ПРАВДА, АМЕРИКАНЕЦ?

- Вы в постоянной борьбе с мировыми китами- Reuters, AFP, АP?

- Через две недели в Праге генассамблея европейского альянса информагентств. По уставу возможно лишь одно агенство от страны - и Россию там представляет ТАСС. Мы приложили руку к созданию всемирного конгресса информагентств 15 лет назад. Наш многолетний партнер - американское АР, несмотря на напряженные отношения США и России. Мы с Ассошиэйтед пресс к 75-летию победы готовим совместную фотовыставку, покажем её в России, в Америке. Там фронтовые съемки наших и американских фотокоров.

- Случалось, проигрывали западным монстрам в гонке?

- Мы в круглосуточной конкуренции с ними и с российскими коллегами. Зимой и летом в 10 утра на тассовских планерках смотрим, кто кого опередил хоть на несколько секунд. Нам грех жаловаться на то, что мы от кого-то когда-то отставали.



Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов на церемонии гашения художественного маркированного конверта, приуроченной к 115-летию агентства, которое отмечается 1 сентября.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Многое с Михаилом Гусманом обсудить не успели, но знаю, он хотел бы напомнить про большие проекты любимого агентства.

Кроме того, что ТАСС - генеральный информпартнер крупнейших международных экономических форумов в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи, он плотно работает с шестью десятками информагенств со всех континентов. Именно по инициативе ТАСС 20 лет назад была создана Всемирная ассоциация русской прессы и Всемирный конгресс информационных агенств.

В апреле этого года ТАСС стал оператором ресурса "Будущее России. Национальные проекты" (сейчас на портале выходит до 200 новостей в сутки!) и появляются материалам с топовыми фигурами политики, бизнеса и искусства...

ТАСС развивает интерактивные диджитал-проекты, например, виртуальные путешествия по ведущим российским театрам из Питера, Новосибирска, Ярославля - видео в формате 360.

А совместно с Министерством просвещения РФ ТАСС запустил информационно-образовательный проект "Ньюм", где контент подается в виде анимационного ролика и видеоновости.

К 115-летию ТАСС представил спецконверты для коллекционеров.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!