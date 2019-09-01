Сегодня утром на трассе Баку-Сумгайыт образовалась серьезная пробка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, затор образовался на участке дороги, проходящем через город Хырдалан.

По имеющимся данным, причиной затора стало проведение церемонии похорон на кладбище, расположенном на одной из сторон дороги. На место были направлены сотрудники дорожной полиции.

В настоящее время предпринимаются меры для устранения пробки.

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