https://news.day.az/society/1152279.html В Баку прошло культурно-массовое мероприятие для участников учений “Eternity-2019” - ФОТО
В Баку прошло культурно-массовое мероприятие для участников учений “Eternity-2019” - ФОТО
Армейский идеологический и культурный центр имени Ази Асланова совместно с Главным управлением культуры города Баку организовали концертную программу для военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, которые примут участие в учениях "Eternity-2019". Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
В ходе мероприятия были исполнены азербайджанские народные песни, военные марши, различные зарубежные мелодии, а также представлены разнообразные танцы.
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