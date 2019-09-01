Армейский идеологический и культурный центр имени Ази Асланова совместно с Главным управлением культуры города Баку организовали концертную программу для военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, которые примут участие в учениях "Eternity-2019". Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

В ходе мероприятия были исполнены азербайджанские народные песни, военные марши, различные зарубежные мелодии, а также представлены разнообразные танцы.

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