https://news.day.az/society/1152309.html Lider TV исполнилось 19 лет
Lider TV исполнилось 19 лет
1 сентября исполнилось 19 лет со дня основания одной из крупнейших телекомпаний Азербайджана - Lider TV.
Lider TV начал функционировать в 2000 году. За эти годы многочисленные и интересные интеллектуальные проекты, сериалы собственного производства, детские и развлекательные передачи, спортивные передачи, информационные выпуски и различные телешоу стали любимыми у многомиллионной аудитории телезрителей.
От имени коллектива Day.Az поздравляем Lider TV с 19-летием, желаем телеканалу удачи в творческой работе, новых успехов.
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