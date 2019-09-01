1 сентября исполнилось 19 лет со дня основания одной из крупнейших телекомпаний Азербайджана - Lider TV.

Lider TV начал функционировать в 2000 году. За эти годы многочисленные и интересные интеллектуальные проекты, сериалы собственного производства, детские и развлекательные передачи, спортивные передачи, информационные выпуски и различные телешоу стали любимыми у многомиллионной аудитории телезрителей.

От имени коллектива Day.Az поздравляем Lider TV с 19-летием, желаем телеканалу удачи в творческой работе, новых успехов.

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