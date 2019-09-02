Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ветер северо-западный, температура воздуха на полуострове ночью - 16-20, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью - 17-19, днем - 23-25 градусов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В северных и западных районах ливни, грозы, град. Утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 14-18, днем - 22-27 градусов тепла, в горах - ночью 7-12, днем - 13-17 градусов тепла.

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