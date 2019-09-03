Уже совсем скоро начинается новый учебный год. Основная задача родителей сейчас - подготовить своих детей к школе. И вопрос, который их интересует, не меняется: сколько стоят школьные принадлежности и где их выгоднее приобрести?

Тут на помощь приходят традиционные школьные ярмарки, проводимые ежегодно в преддверии начала учебного года по всей столице. Отметим, что данные ярмарки организованы Департаментом торговли и услуг ИВ Баку, функционируют они с 17 августа и до 27 сентября.

Раньше, помнится, не было подобных ярмарок, где продавалось бы что душе угодно и по доступным ценам. А действовавшие магазины канцелярских товаров были очень дорогими, в связи с чем большинство родителей школьников ездили на толкучки и старались отовариться повыгодней. Были времена, когда и учебники не школой выдавались, как сегодня, а покупались на этих же базарах. Но все изменилось, и очень быстро. Сегодня существует масса мест, где можно сделать школьный шопинг.

Конечно, надо иметь в виду, что все имеет свою цену, и не везде она одинаковая.

Для того, чтобы лично выяснить, что, где и почем можно приобрести, пройдемся по некоторым из этих ярмарок, которые уже несколько лет открываются в довольно удобных местах - почти у каждой станции метро и, по словам горожан, считаются самыми доступными с точки зрения цен. Ярмарочные палатки в этом году увеличились в количестве по сравнению с прошлым годом, установлены они у станций метро "Гянджлик", "Нариман Нариманов", "Кероглу", "Гара Гараев", "Нефтчиляр", "Халглар Достлугу", "Ахмедлы", "Азадлыг проспекти", "Мемар Аджеми", "Иншаатчилар", "Эльмляр Академиясы" и "Низами Гянджеви" - в целом по 19 адресам.

Цель ярмарок - сэкономить время родителей в процессе поиска всего необходимого для школы и дать возможность приобрести все нужное по доступным ценам.

Итак, вначале мы решили посетить ярмарку у станции "Эльмляр Академиясы". Первое, что бросается в глаза на ярмарке, - широкий ассортимент товаров и небольшое пока что число покупателей. По словам продавцов, цены по сравнению с другими магазинами и торговыми объектами невысокие, но покупателей все равно мало. Люди приходят, спрашивают цены, и только небольшая их часть что-то покупает. Оно и понятно - срабатывает логика обывателей: зачем делать сегодня то, что можно отложить на завтра? Ведь до начала учебного года еще две недели...

"Родители ждут наступления сентября. Так что пока торговля идет очень слабо. В прошлом году в это время мы продавали товара втрое больше. Может, это связано с материальным положением родителей, а может, и утрачен интерес к школе", - говорит продавец по имени Гасан.

По его словам, школьные принадлежности на ярмарке продаются намного дешевле, чем в других торговых объектах, а в этом году цены даже ниже, чем в предыдущем. Однако торговля пока что идет слабо.

"Цены разные, и, конечно же, купить все необходимое ребенку можно и за 90, и за 300 манатов. Все зависит от бюджета родителей. К примеру, цена тетрадей по сравнению с прошлым годом снилась на 5 гяпиков. Цены на рюкзаки также снизились и начинаются теперь с 15 манатов", - сказал Гасан.

Товаров на школьных ярмарках много, на любой вкус и карман. Но начнем с самого главного школьного аксессуара - рюкзака. Цены на рюкзаки на ярмарках начинаются от 15 манатов и заканчиваются 25-35 манатами, в зависимости от их формы, размера и материала, из которого они изготовлены. Кстати, цены на рюкзаки в брендовых специализированных магазинах колеблются от 50 до 200 манатов. Основная масса школьных товаров на рынке привозится из Ирана, Турции и Китая. Как правило, покупатели нацеливаются, прежде всего, на турецкие портфели, к остальным же отношение осторожное - выдержат ли килограммы учебников, рабочих тетрадей и прочих "боеприпасов" современного школьника?

Тетради по яркости и разнообразию не уступают друг другу. Помню, в детстве я больше всего обращала внимание на красочную обложку тетрадей... 12-страничная тетрадь стоит от 10 до 24 гяпиков, 24-страничная - 35 гяпиков, 48-60-страничная - от 55 гяпиков, 96-страничная - 1 манат; простой карандаш - 30-50 гяпиков; точилка - от 50 гяпиков до 1,5 маната.

Стоимость ручек в зависимости от формы и дизайна меняется от 20 до 50 гяпиков.

А на одной из ярмарок я увидела необыкновенные наборы кистей и красок. Думаю, ребенок будет с радостью ходить на уроки рисования хотя бы для того, чтобы почаще держать их в руках. Цены на набор кисточек начинаются примерно от 6-7 манатов и могут доходить до 40. Различные акварельные, акриловые, масляные краски, гуашь и другие стоят тут в наборах от 15-20 до 100 манатов.

Цветные карандаши предлагаются за 2-3 маната, линейки разной длины - за 30-50 гяпиков, ластики - за 20-40 гяпиков, фломастеры - от 40 гяпиков, пеналы разных форм - от 2 до 5 манатов. А если заботливые родители захотят приобрести фляжку для воды, то можно найти вполне достойную за 2-5 манатов. Термосы же подороже.

Отметим, что школьная форма на ярмарках не продается. Купить ее можно в специализированных магазинах, которых в Баку немало. Например, в главном пункте продаж "Бакинского швейного дома" - бывшей "володарской фабрике".

Что касается методических пособий, то, например, учебник по математике для начальных классов с 3000 примерами стоит 1,6 маната, учебник "Азербайджанский язык" - 5 манатов, рабочая тетрадь по родному языку - 5 манатов, тетрадь по математике - 2 маната, азбука - 4 маната. И так далее.

Вот к ларьку подошла долгожданная посетительница - молодая мама с дочкой примерно 10-11 лет. Пока мама рассматривала тетради, девочка успела схватить с полок десятую по счету резинку или двадцатую точилку. Ведь тут столько всего яркого, и все это очень хочется иметь, даже если оно может и не понадобиться вовсе. А покупка тетрадей и карандашей вызывает у детишек скуку и нытье.

По словам мамы ученицы 5-го класса Гюляр, она довольна ценами, так как они значительно ниже цен в канцелярских магазинах, и тут возможно сделать покупки оптом. Она уже второй год закупается на школьной ярмарке. В этом году такая ярмарка открылась прямо рядом с домом.

А тем временем Гюляр смотрит молящими глазами на маму, чтобы та купила ей вон тот пенал-сумочку с диснеевскими принцессами...

Следующий наш адрес - станция метро "Проспект Азадлыг". Тут, оказывается, сразу две ярмарки - у обоих выходов метро.

Продавец Наиб Исмаилов уверяет, что школьные ранцы у них стоят на три-четыре маната дешевле, чем в магазинах. Цены на канцелярские товары на ярмарках тоже ниже, но несущественно. По утверждению Исмаилова, если сделать сразу много покупок, можно заметно сэкономить. Цены на рюкзаки, по сравнению с прошлым годом, снизились на 5 манатов, ручки подешевели на 10 гяпиков.

На ярмарке мы познакомились с Исрафил муаллимом, который покупал тетрадки своим внучкам.

"Я не стал ждать, пока останется несколько дней до начала школы, и решил закупаться заранее, потому что ближе к учебе бывает очень много народу. Многие, я вижу, без детей приходят и, наверное, правильно делают. Ведь так можно купить все спокойно и выгодно, не беспокоиться, что ребенок затеряется в толпе, пока вы расплачиваетесь", - сказал мой собеседник.

Теперь переместимся на ярмарку, развернувшуюся у станции метро "Гянджлик". Тут покупателей больше и довольно шумно. Наверное, сказывается расположение поблизости сразу нескольких густонаселенных жилмассивов.

По словам продавца по имени Эльхан, на рынке каждый может найти все необходимое по своему карману. "Этот рынок для всех слоев населения. Поэтому здешние торговцы стараются привозить более дешевый товар. Цены на школьные рюкзаки начинаются от 15 манатов, при этом, по сравнению с прошлогодними, цены ниже", - сказал он. Наш собеседник заметил, что российская и турецкая продукция дороже и качественнее, а самые низкие цены на китайские товары.

Внучка покупательницы Эсмер ханум учится в 5 классе. По ее словам, покупка школьного рюкзака и всего прочего обошлась ей в 100 манатов, осталось приобрести только форму. По ее словам, в брендовом канцелярском магазине это обошлось бы вдвое дороже. Когда старшие дети начали ходить в школу, ярмарки еще не проводились, и ей, чтобы осилить подготовку двоих учеников, приходились ездить на толкучку в "Садарак".

И напоследок хотелось бы поделиться с уважаемыми родителями выводом, к которому мы пришли, побывав на нескольких школьных ярмарках: сегодня выбор очень большой и совершенно не обязательно приобретать ребенку самые дорогие школьные принадлежности, пусть даже они трижды брендовые. Ребенок мало думает об их цене, да и резинки, как известно, стираются, а ручки исписываются, сколько бы ни стоили. Поэтому сходите сначала на школьную ярмарку. Советуем.

Ирада Агаева

Фото автора

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!