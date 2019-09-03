В Наримановском районе Баку на улицах общей протяженностью шесть километров создается современная дорожная инфраструктура. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Завершаются работы по созданию современной дорожной инфраструктуры на ул. Моллы Джумы, части улиц Гасана Алиева и Юсифа Везира Чеменземинли, а также на промежуточных дорогах, соединяющих улицы Моллы Джумы и Ахмеда Раджабли.

В рамках проекта проводятся работы по созданию новой системы освещения вдоль дорог. Кроме того, создаются специальные места для парковки и "карманы" для автобусных остановок.

Работы по реконструкции проводятся согласно графику и завершатся в ближайшие дни.

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