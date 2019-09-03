Граждане Туркменистана, желающие выехать в свою страну, были задержаны на таможенном посту "Международный морской торговый порт" Главного таможенного управления на морском транспорте. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

Их поведение показалось подозрительным, поэтому они были индивидуально опрошены.

В результате у одного из этих граждан было найдено 30 тысяч долларов США, а у другого - более 288 граммов ювелирных изделий.

По факту проводится расследование.

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