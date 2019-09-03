Управление образования по г. Баку проводит собеседования в рамках приема на работу завучей и других сотрудников общеобразовательных школ. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

Последний день собеседований - 6 сентября.

Всего на собеседования приглашены 488 человек, выбравшие соответствующие вакантные места. Из них 92 претендента на место завуча по учебно-воспитательной работе, 47 - по воспитательной работе, 21 - на место руководителя по допризывной подготовке, 32 - психолога, 46 - руководителя детского объединения, 219 - лаборанта, 31 - библиотекаря.

Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, будут назначены на соответствующие должности.

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