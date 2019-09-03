Первые уроки в школах Азербайджана будут посвящены этим темам
В новом учебном году первый урок в начальных классах Азербайджана будет посвящен теме здоровья и спорта. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.
В V-IX классах первый урок будет посвящен теме "Чтение - путь, ведущий к духовному богатству", в X-XI классах - теме "Азербайджан на пути развития".
Согласно соответствующему приказу министра образования Джейхуна Байрамова, местным органам управления образования и общеобразовательным учреждениям в непосредственном подчинении министерства поручено обеспечить участие в этих уроках представителей общественности, участников войны, ветеранов труда и бывших выпускников.
Напомним, что учебный год в Азербайджане начинается 15 сентября и завершается 14 июня.
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