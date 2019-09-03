https://news.day.az/society/1152798.html В Азербайджане откроются десятки новых школ
В Азербайджане откроются десятки новых школ
К началу нового учебного года министерство образования Азербайджана предоставит учащимся 43 школьных здания. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.
Как говорится в сообщении, 20 из них - новые школы, 8 - капитально отремонтированы, 15 - школы модульного типа.
В 2019 году по республике запланировано строительство 25 новых школ, капитальный ремонт девяти школ, текущий ремонт 253 школ, а в 24 районах страны будет сдано 50 школ модульного типа на 3520 учеников.
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