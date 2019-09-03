В ближайшее время в Азербайджане планируется осуществить посадку лесов промышленного значения.

Об этом сказал директор департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Агагардаш Гарашев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам директора департамента, с этой целью будут посажены быстрорастущие породы деревьев, чтобы их древесина продолжительно использовалась в деревообрабатывающей промышленности.

Директора департамента отметил, что для использования лесного хозяйства в промышленных целях в ближайшей перспективе в этой сфере планируется провести широкие работы: "Поэтому советуем физическим и юридическим лицам, предпринимателям сажать на своих земельных участках быстрорастущие породы деревьев. Минэкологии открыто для всех обращений и может содействовать в выборе пород деревьев, предоставив свои рекомендации. Также в аренду предпринимателям могут быть предоставлены открытые участки лесного фонда", - отметил Гарашев.

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