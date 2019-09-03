https://news.day.az/society/1152857.html Над облаками: Снятые в Губе кадры поразили пользователей Instagram - ВИДЕО
Над облаками: Снятые в Губе кадры поразили пользователей Instagram - ВИДЕО
Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.
Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.
На этот раз пользователей соцсети поразило видео, снятое в Губе. "А вы ночевали над облаками?", - спрашивает Вахид и, выходя из палатки, демонстрирует невероятный вид.
Отметим, что подписчики фотографа оставили многочисленные восторженные комментарии под публикацией.
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