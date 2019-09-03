Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

На этот раз пользователей соцсети поразило видео, снятое в Губе. "А вы ночевали над облаками?", - спрашивает Вахид и, выходя из палатки, демонстрирует невероятный вид.

Отметим, что подписчики фотографа оставили многочисленные восторженные комментарии под публикацией.