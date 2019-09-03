В Азербайджане с полудня второго до утра третьего сентября наблюдалась нестабильная погода, временами случались дожди, местами ливни и грозы.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове распределялось следующим образом: Сумгайыт - 27 миллиметров (150 процентов от месячной нормы); Забрат - 20 миллиметров (116 процентов от месячной нормы); Баку - 18 миллиметров (104 процента от месячной нормы); Маштага - 12 миллиметров (53 процента месячной нормы); Бина - восемь миллиметров; Пираллахы - пять миллиметров, передает Day.Az.

На Большом Кавказе: Халтан - 18 миллиметров; Губа -15 миллиметров; Сарыбаш (Гах), Гусар - девять миллиметров; Мараза (Шамахы) - восемь миллиметров; Огуз, Алтыагач, Кишчай (Шеки) - шесть миллиметров; Хыналыг - пять миллиметров.

В Баку второго сентября температура погоды была на три градуса ниже климатической нормы.

Нестабильная погода продлится до девятого сентября.

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