В церемонии открытия памятника Альберта Агарунова, установленного в Баку, мы примем участие всей семьей - с сестрой и братом.

Об этом Trend сказал брат Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова Рантик Агарунов, передает Day.Az.

По его словам, автор памятника - Омар Эльдаров.

Брат героя сообщил, что открытие памятника запланировано на октябрь этого года.

Отметим, что в Наримановском районе Баку установлен памятник Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову.

Он родился 25 апреля 1969 года в поселке Амирджан Сураханского района Баку в еврейской семье. В 1992 году, когда началась Карабахская война, он добровольно отправился на фронт. Агарунов, назначенный командиром танка, сражался на Шушинском направлении фронта. В боях в направлении Ханкенди, Дашалты, Джамилли он уничтожил много живой силы и техники врага. Во время штурма Шуши Альберт Агарунов уничтожил девять танков, семь БТР и много другой техники армян.

Снайперская пуля настигла Агарунова восьмого мая 1992 года. Он героически погиб на поле боя.

Медаль Национального героя вручал сестре Альберта Софье Мамедовой лично общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Альберт Агарунов похоронен в Баку на Аллее шехидов. В этом году исполился 50-летний юбилей героя.

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