В рамках проекта "Контрольная закупка" редакция Day.Az решила проверить безопасность одного из самых популярных у нашего потребителя продуктов - колбасы.

В одном из бакинских супермаркетов мы приобрели различные колбасы 5 самых продаваемых и известных местных марок, и пронумеровали их.

Образец номер один - колбаса "Halal Nemət - 1000 Bərəkət", образец номер два - докторская колбаса "Ovqat", номер три - "SAB", номер четыре - "Hacı Turqay", и образец номер пять - колбаса от производителя "Rosko".

В пронумерованном виде образцы были отправлены специалистам Абшеронской региональной испытательной лаборатории Института пищевой безопасности для проверки на соответствие стандартам и санитарным нормам, в частности, на наличие в колбасе сальмонеллы - опасной бактерии, вызывающей сальмонеллез, тяжелое поражение желудочно-кишечного тракта. Сальмонеллез - острое заразное заболевание, а его возбудители могут долго сохраняться во внешней среде: в сырой воде - до 5 месяцев, а в мясе и колбасе - от двух до четырех месяцев.

Пять полученных образцов эксперты проверяли в том числе и на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям к пищевой продукции, утвержденным Министерством здравоохранения Азербайджана. С полным списком этих требований можно ознакомиться по ссылке.

Отрадно, что ни в одном из образцов не было обнаружено сальмонеллы. По заключению экспертов, все представленные на проверку колбасы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к безопасности пищевой продукции.

Еженедельно мы будем приобретать в обычном бакинском супермаркете несколько марок того или иного продукта и отправлять его на проверку в лабораторию Института продовольственной безопасности Азербайджана. Специалисты будут проводить необходимые анализы, результаты которых мы будем публиковать для вас каждый понедельник.

Все образцы, которые мы будем отправлять на анализ, будут закодированы.

ВАЖНО: Все образцы товаров, которые мы будем отправлять на проверку по итогам читательского голосования, приобретаются и будут приобретаться за счет средств редакции, сотрудничество с рекламодателями в этом процессе исключено.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!