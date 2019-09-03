В центре Баку вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, пользователи соцсетей сообщают, что горит здание рядом с ЦУМ-ом. К месту происшествия привлечены пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

По словам очевидцев пострадали несколько человек. Официальной информации о происшествии пока нет.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!