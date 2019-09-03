https://news.day.az/society/1152949.html Страшный пожар в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО
Страшный пожар в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО
В центре Баку вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, пользователи соцсетей сообщают, что горит здание рядом с ЦУМ-ом. К месту происшествия привлечены пожарные расчеты и кареты скорой помощи.
По словам очевидцев пострадали несколько человек. Официальной информации о происшествии пока нет.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре