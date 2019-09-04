В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, пострадала девушка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль сбил Бахышову Назрин Шакир гызы 2000 г.р., пытавшуюся перейти дорогу.  

Пострадавшая помещена в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.  

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