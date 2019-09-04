https://news.day.az/society/1152957.html В Баку автомобиль сбил 19-летнюю девушку
В Баку автомобиль сбил 19-летнюю девушку
В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, пострадала девушка.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль сбил Бахышову Назрин Шакир гызы 2000 г.р., пытавшуюся перейти дорогу.
Пострадавшая помещена в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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