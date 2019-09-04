Сегодня с 10:00 и до завершения работ в пяти районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Подача газа будет приостановлена в нескольких селах и поселках Бейлаганского района в связи с выполнением сезонных работ, в поселках Мушфигабад и 28 Мая Абшеронского района будут проводиться работы по подсоединению к источнику газовых линий. Также в связи с наладочными работами на измерительных участках будут перебои в подаче газа группе абонентов Гаджигабульского и Ширванского районов.

Кроме того, сегодня с 10:00 и до завтрашнего дня не будет газа в нескольких населенных пунктах Агстафинского района

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