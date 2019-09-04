Мэрия Баку рекомендовала предпринимателям, руководителям предприятий и учреждений следить за состоянием зеленых насаждений на прилегающих к их объектам территориях, создавать и беречь зеленые уголки. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Исполнительную власть Баку.

В связи с этим глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов подписал распоряжение о создании и сохранении в столице зеленых уголков.

В Исполнительной власти Баку отметили, что эти меры поспособствуют дальнейшему улучшению эстетического облика города.

Отметим, что данное распоряжение не касается территорий, озеленение которых осуществляется за государственный счет.

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