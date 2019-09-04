https://news.day.az/society/1153072.html Страшная авария в Гусаре, есть погибшая и пострадавшие - ФОТО
Страшная авария в Гусаре, есть погибшая и пострадавшие - ФОТО
В Гусарском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, случай зафиксирован на участке дороги Худат-Гусар на территории села Бала Гусар.
Водитель автомобиля Mercedes Зейнулла Джабраилов не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево на обочине дороги.
В результате пассажир Парвана Бабаева, 1980 года рождения, получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.
Водитель и еще двое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести помещены в реанимационное отделение Центральной больницы Гусарского района.
По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре