В Гусарском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, случай зафиксирован на участке дороги Худат-Гусар на территории села Бала Гусар.

Водитель автомобиля Mercedes Зейнулла Джабраилов не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево на обочине дороги.

В результате пассажир Парвана Бабаева, 1980 года рождения, получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.

Водитель и еще двое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести помещены в реанимационное отделение Центральной больницы Гусарского района.

По факту ведется расследование.

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