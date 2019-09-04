Появилось видео ДТП на бакинской автодороге.

Как передает Avtosfer.az, водитель микроавтобуса марки Ford, двигавшегося по кольцевой дороге, возле автомобильного рынка внезапно теряет управление. Транспортное средство переворачивается, передает Day.Az.

Как выяснилось, причиной аварии стала яма, в которую попало колесо микроавтобуса.

Несмотря на то, что транспортное средство сильно деформировалось, водитель отделался легкими травмами.

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